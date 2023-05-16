Служба «одно окно» Буда-Кошелёвского райисполкома расположена на первом этаже здания райисполкома по адресу: г. Буда-Кошелево, ул. Ленина, 7, каб. 37
Режим работы службы:
понедельник, вторник, среда, пятница — с 8.00 до 17.00;
четверг — с 8.00 до 20.00;
суббота — с 9.00 до 13.00;
обеденный перерыв — с 13.00 до 14.00;
телефон службы — 7-28-34.
Для жителей Буда-Кошелёвского района единый номер — 142.
Предварительная запись заинтересованных лиц осуществляется работниками службы по телефону — 7-28-34
Е-mail: odnookno@buda-koshelevo.gov.by
Официальный интернет-сайт Буда-Кошелёвского райисполкома
раздел Одно окно
Оценка качества оказания административных процедур