Республиканская акция «Моя семья — моя страна» пройдет во всех регионах Беларуси в мае, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.

Акция стала доброй традицией, в которой задействованы госорганы республиканского и регионального уровней, религиозные и общественные организации. Мероприятие проводится для привлечения внимания общества к семье как важнейшему социальному институту, к необходимости воспитывать детей и молодежь в системе традиционных ценностей, касающихся брака, рождения детей, патриотизма, высокой нравственности, преемственности поколений.

Семьи с детьми, а также молодежь в каждом районе страны смогут поучаствовать в мероприятиях республиканской акции по разным тематическим направлениям. Например, семейный патриотический субботник «Их подвиг в памяти потомков сохраним» пройдет в рамках празднования Дня Победы. А единый урок «Судьба семьи в истории страны» в учреждениях общего среднего образования состоится рамках мероприятий, приуроченных празднованию Дня семьи. Также можно будет принять участие в фестивале семей «Семьи за мир и созидание», в конкурсах (в том числе онлайн) «Сохраним традиции вместе», «Мы молодая семья Беларуси», «СУПЕР ПАПЫ», «Счастье семьи — сила страны», «Семья вместе и сердце на месте», «Клевая семейка — 2023». Пройдет также презентация книги «Бацькоўскі дар» в рамках республиканского проекта «Семейные чтения» в Национальном академическом театре имени Янки Купалы, в детских домах семейного типа состоятся акции «Посадим дерево семьи» и многое другое.

БелТА