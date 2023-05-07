В своем втором матче на Qazaqstan Hockey Open белорусская сборная по хоккею не оставила шансов казахстанцам – 6:0 (2:0, 2:0, 2:0). Таким образом, наша команда завоевала золото турнира в Астане.



Подопечные Дмитрия Квартальнова, накануне обыгравшие команду «Россия 25» со счетом 7:4, финишировали бы первыми в случае ничьей в основное время или даже поражения с разницей в две шайбы. Однако белорусы не стали настраиваться на некий минимум – и оформили яркую победу с теннисным счетом.

Отличились Роман Горбунов (3-я минута), Владимир Алистров (9), Тимофей Ковгореня (23), Сергей Романович (37), Егор Чезганов (41) и Андрей Белевич (45).

Безусловно, стоит выделить и голкипера сборной Беларуси Ивана Кульбакова, который парировал все броски хозяев льда и оформил шатаут.

Итоговая турнирная таблица выглядит так: 1. Беларусь – 4 очка (2 встречи). 2. Россия 25 – 2 (2). 3. Казахстан – 0 (2).

За эту неделю наша сборная, на тренерском мостике которой дебютировал Дмитрий Квартальнов, провела четыре игры. Дважды уступила команде «Россия 25» в Челябинске (0:4, 2:6) и одержала две победы над россиянами (7:4) и казахстанцами (6:0) в Астане.

В рамках большого майского тура белорусы сыграют с командой «Россия 25» еще пять матчей: 9 мая – в Красноярске, 12 и 13 мая – в Туле, 15 и 16 мая – в Минске.