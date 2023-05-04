Более чем на 3 процента перевыполнили план сева ранних зерновых в Жлобинском районе. По информации райсельхозпрода, засеяно 7687 гектаров при плане 7451. Доведенное задание перевыполнили ОАО «Жлобинский Агротехсервис», «Дворищанский» и СПУ «Антоновка-Агро». Теперь все силы земледельцы сконцентрировали на севе кукурузы, которая для района, впрочем, как и для всей Гомельщины, культура стратегическая. В текущем году она займет почти 18,3 тысячи гектаров.

Успешному выполнению заданий на весенней посевной способствует и традиционное районное соревнование. Председатель райкома профсоюза работников АПК Геннадий Симанович отмечает:

— Соревнование — это хороший, в том числе весомый материально, стимул в их работе. В тройке лидеров районного соревнования на севе механизатор ПМК-71 Александр Бежелев, который трудится на поле ОАО «Мормаль».

На 100 процентов выполнили сев ранних зерновых и аграрии Буда-Кошелевского района, где самые большие площади. Здесь все весенние полевые работы идут согласно плану. На прошлой неделе здесь приступили к севу кукурузы. На утро вчерашнего дня уже засеяно 4264 гектара, что составляет более 20 процентов от плана. Одними из первых сев стратегической кукурузы начали земледельцы РУП «Белоруснефть-Особино», где кукуруза с учетом трех районов займет более 8 тысяч гектаров. Здесь рассказали, что ситуация с переувлажненностью полей улучшается, а значит, с поставленной задачей механизаторы справятся в отведенные сроки.

На своем тракторе «Беларус-12213» основы будущего урожая закладывает тракторист-машинист Андрей Назаренко. Он один из немногих в хозяйстве, кто фактически всю свою жизнь трудится на одном месте. 28 лет назад механизатор пришел в родное сельхозпредприятие и добросовестно работает здесь по сей день. Настоящий универсал, ему любые работы по плечу — так говорят о нем коллеги и руководство сельхозучастка. Механизатор трудится в приподнятом настроении: пригрело солнце, земля подсохла — можно выходить в поле и работать в полную силу.

— Из опыта работы могу сказать, что в технологии сева кукурузы мелочей не бывает, — говорит Андрей Назаренко. — Здесь важно все: и состояние техники, и качество посевного материала, а также подкормки и борьба с сорняками. Поэтому работу свою стараюсь делать качественно, не считаясь со временем. Все мы знаем, что посевная для земледельцев — это еще и хорошая возможность заработать.

По информации управления сельского хозяйства и продовольствия Буда-Кошелевского райисполкома, полевые работы находятся в активной фазе. Так, проводится вторая подкормка озимых зерновых культур и рапса, в почву вносятся минеральные удобрения и органика, ведется сев зерновых и льна. На неделе к севу кукурузы кроме РУП «Белоруснефть-Особино», ОАО «Экспериментальная база «Пенчин» и ООО «Демеза» приступили и другие сельхозпредприятия. Всего же под царицу полей в районе будет отведено 20 590 гектаров.

В целом Гомельская область планирует засеять кукурузой почти 281 тысячу гектаров. За последние дни вода с полей ушла, практически не осталось больших площадей, на которые не могла бы добраться сельхозтехника. Кукурузу сеют все районы области. За праздничные дни уже посеяно 89 435 гектаров, то есть 32 процента от плана. Это на уровне прошлого года. В лидерах традиционно идет Мозырский район, где осталось всего 25 процентов. В тройке лидеров также Наровлянский и Петриковский районы. Подтянуться не мешало бы Кормянскому и Лоевскому районам.

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