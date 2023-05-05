Велопробег прошел по маршруту п. Бадерый-мемориал детям-жертвам ВОВ в д. Красный Берег. Данная традиция в школе существует с 2018 года. Педагоги привлекают старшеклассников к изучению исторических мест Гомельской области. Весь пройденный материал на уроке История Беларуси это теория, а практика и прикосновение к истории нашей страны — это неотъемлемая часть в воспитании настоящих патриотов своей страны. Педагоги и учащиеся школы преодолели свой маршрут 80 км. за 7 часов и посетили мемориальный комплекс «Детям жертвам Великой Отечественной войны в д. Красный Берег».