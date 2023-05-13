Церемония награждения победителей областного соревнования среди редакций печатных, телевизионных, радиовещательных средств массовой информации, интернет-ресурсов, сетевых изданий и журналистов прошла в мозырском драматическом театре имени Ивана Мележа.

— О жизни области сегодня рассказывают 24 региональных печатных издания, 6 телеканалов, 6 радиостанций и ряд ведомственных газет. А это более 1,5 тысячи человек. Спасибо вам за то, что публикуете материалы о людях, которые добросовестно работают в экономике, социальной сфере, тем самым развивая промышленность, сельское хозяйство, производство, образование и другие отрасли, — открывая мероприятие, отметил заместитель председателя облисполкома Андрей Барановский.

Андрей Анатольевич подчеркнул, что работник средств массовой информации должен идти в ногу со временем, а для этого важно уметь анализировать информацию и выделять из нее самое актуальное на сегодняшний день.

В этом году на суд жюри было представлено порядка полусотни материалов редакций, журналистов, фотокорреспондентов.

Лучшими печатными средствами массовой информации Гомельской области названы: мозырская районная газета «Жыццё Палесся» (первое место), на втором месте – «Светлагорскiя навiны», на третьем – «Добрушскi край».

Лучшими авторскими материалами в печатных СМИ по итогам года стали работы корреспондента «Светлагорскiх навiн» Андрея Силивончика, редактора отдела культурной жизни «Гомельских ведомостей» Дмитрия Чернявского и редактора отдела общественно-политической информации брагинской районной газеты «Маяк Палесся» Валентины Бельченко (первое, второе и третье место соответственно).

За лучшие фотоматериалы диплом первой степени получил заведующий отделом фотоиллюстрации «Гомельскай праўды» Иван Кузменков. Второе и третье место в этой номинации у редактора отдела социальных проблем октябрьской районной газеты «Чырвоны Кастрычнiк» Натальи Ёвенко и редактора отдела социально-экономических проблем кормянской райгазеты «Зара над Сожам» Екатерины Рыженковой.

Лучшим телевизионным, радиовещательным СМИ области стало радио «Гомель FM» радиотелецентра «Телерадиокомпания «Гомель».

В номинации «Лучшие авторские материалы в телевизионных и радиовещательных средствах массовой информации» победа у ведущего «Правда Радио» Евгения Боярчука. Также отметили работу редактора отдела подготовки телевизионных программ телерадиокомпании «Гомель» Натальи Валынец и редактора отдела подготовки телевизионных программ телеканала «Беларусь 4 «Гомель» телерадиокомпании «Гомель» Никиты Береснева (второе и третье место соответственно).

Лучшим сетевым изданием назван интернет-ресурс «Гомельскай праўды». Свой собственный стиль, актуальность и острота повестки, честность и открытость подачи материала делает портал редакции самым просматриваемым и цитируемым в области. Второе место в этой номинации у редакции жлобинской райгазеты «Новы дзень», третье – у «Зары над Сожам».

За большой личный вклад в социально-экономическое, культурное и духовное развитие региона юбилейными медалями и грамотами в честь 85-летия Гомельской области наградили первого заместителя главного редактора «Гомельскай праўды» Вячеслава Минкова, заместителя главного редактора «Гомельскай праўды» Нину Злыденко, собственного корреспондента «Гомельскай праўды» Ирину Палубец, с 1992 по 2023 гг. главного редактора «Калiнкавiцкiх навiн» Ивана Гариста, обозревателя «Советского района» Александра Евсеенко, главного редактора «Маяка Палесся» Галину Шевченко.

За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой вклад в развитие средств массовой информации почетной грамотой Гомельского облисполкома награждены редактор отдела социальных проблем «Чырвонага Кастрычніка» Наталья Ёвенко и редактор отдела культурной жизни «Гомельских ведомостей» Дмитрий Чернявский.

За добросовестный плодотворный труд и всестороннее освещение в печати социально-экономического развития области благодарность Гомельского областного исполнительного комитета объявлена корреспонденту «Гомельскай праўды» Татьяне Гремешкевич, главному редактору «Добрушскага краю» Сергею Чайдаку, корреспонденту «Светлагорскiх навiн» Андрею Силивончику, директору Гомельского городского радио Ирине Коноваловой.

Благодарность главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского облисполкома вручил начальник управления Денис Езерский. Были отмечены:

«Светлагорскiя навiны» – за организацию работы молодежной редакции «New FISHки»; «Жыццё Палесся» – за организацию работы клуба «Юный журналист»; «Зара над Сожам» – за организацию работы молодежной редакции «MediaSTARТ»; многотиражные газеты «Химики», «Сельмашевец», «Металлург» и «Нефтяник» за вклад в реализацию государственной информационной политики, идейно-содержательный уровень печатных изданий.

Главный редактор «Гомельскай праўды», председатель областной журналистской организации Сергей Беспалый передал губернатору Ивану Крупко специальную награду «За открытость в общении с прессой». Начиная с 2014-го года, редакция областной газеты вручает ее самым интересным, общительным и искренним собеседникам. Обладателями награды стали врач, спортсмен, учитель, прокурор, руководитель сельхозпредприятия. Во время пандемии награда дважды вручалась коллективам медиков: областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья и главного управления по здравоохранению облисполкома. Примечательно, что в этом году статуэтка изменила внешний вид: хрустальное перо стало бронзовым.

Еще одним приятным моментом церемонии стало вручение членских билетов Белорусского союза журналистов главным редакторам районных газет: наровлянской «Прыпяцкая праўда» Михаилу Шевченко, лельчицкой «Светлае жыццё» Надежде Гуд и кормянской «Зара над Сожам» Елене Лещенок.

Поздравляем!

Источник: http://gp.by

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