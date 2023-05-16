Следует отметить, что подобные мероприятия проходят с 15 по 19 мая во всех регионах Гомельщины. Основная цель молодежных ярмарок вакансий – оказание содействия в трудоустройстве обучающейся молодежи в свободное от учебы время и выпускников учебных заведений.

Организатором мероприятия в аграрно-техническом колледже выступило управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома. В ярмарке вакансий приняла участие главный специалист отдела содействия занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Гомельского облисполкома Алеся Иванова.

На ярмарку вакансий пригласили учащихся колледжа, старшеклассников городских школ, а также ребят, с которыми проводится ИПР. Поучаствовать в ярмарке вакансий мог каждый желающий представитель молодежи.

Директор аграрно-технического колледжа Николай Ящук поприветствовал участников мероприятия и пожелал всем плодотворной работы.

Начальник управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Вера Савельева остановилась на основных моментах, касающихся временной занятости обучающейся молодежи. Вера Петровна подробно рассказала юношам и девушкам о видах работ, какие они могут выполнять, какие документы необходимо собрать, о размерах заработной платы и продолжительности рабочего времени, об ограничениях для трудоустройства.

Специалисты кадровых служб и представители РУП «Белорунефть-Особино», КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник», КСУП «Губичи», ОАО «Экспериментальная база «Пенчин», ОАО «УваровичиЭлит», РОВД, филиала «Морозовичи-Агро» ОАО «Гомельский химический завод», филиала ОАО «Гомсельмаш» «Юбилейный-Агро» предлагали молодым людям возможность трудоустройства. Молодежь приглашали не только на временную работу, но и предлагали постоянную, рассказывали о льготах молодым специалистам и других преимуществах будущего места работы.

Молодежный лидер района Максим Ляпко рассказал о том, как организована в районе работа студенческих отрядов и индивидуальная занятость молодежи.

Подобные мероприятия не только информативны, но и реально призваны помочь тем ребятам, кто действительно хочет работать и с пользой провести свободное от учебы время. Уже в ходе ярмарки вакансий пять молодых людей, определились, где будут работать летом, и договорились с нанимателями о трудоустройстве. Среди них — два юноши, с которыми проводится ИПР.

Для тех юношей и девушек, кто не смог побывать на молодежной ярмарке вакансий, в управлении по труду, занятости и социальной защите населения райисполкома до 19 мая включительно, с 8.00 до 13.00 работает «прямая линия» по тел. 8(02336) 7-74-54 по вопросам временного и постоянного трудоустройства выпускников учебных заведений и учащейся молодежи в свободное от учебы время.