Сдавать ЦЭ по белорусскому или русскому языку (по выбору учащегося) в нашей области будут 7,6 тысячи выпускников.

В регионе определено 26 пунктов проведения ЦЭ: пять – на базе вузов, 16 – учреждений среднего специального образования и пять – учреждений общего среднего образования. В Гомеле экзамен состоится в стенах ГГТУ имени П. О. Сухого, БелГУТа, ГГУ имени Ф. Скорины, БТЭУ ПК, рассказали в главном управлении образования облисполкома.

В сельских школах организуют централизованный подвоз учащихся на экзамен, по окончании их доставят обратно в учреждения образования. В городах, как правило, школьники могут воспользоваться общественным транспортом.

Начало ЦЭ в 11.00, но учащиеся будут собираться за час. В пункте предусмотрен двойной контроль: нужно показать паспорт и пропуск на пропускном пункте, а затем – перед входом в аудиторию, где пройдет жеребьевка, определяющая, за какой партой будет сидеть экзаменуемый. Рассадка планируется в шахматном порядке, по одному за партой. В пунктах проведения ЦЭ планируется задействовать более 400 аудиторий, в которых будут работать около 1,5 тысячи педагогических работников.

С собой нельзя приносить воду, но учащиеся и их родители могут не беспокоиться – в аудиториях предусмотрен питьевой режим, в учреждениях будут работать буфеты. Для безопасности предусмотрено дежурство мед­работников, сотрудников РОЧС, ГАИ и Департамента охраны.

При выдаче пропуска на ЦЭ выпускников еще раз ознакомят с правилами проведения экзамена: нельзя проносить сторонние предметы, за исключением разрешенных, с собой не должно быть ничего лишнего, нельзя фальсифицировать данные при регистрации бланка ответов, меняться местами, экзаменационными материалами, использовать чужую помощь, вносить информацию в бланк ответов после окончания отведенного времени. Кроме того, нельзя иметь при себе средства связи, любую технику, любые носители информации, письменные заметки, нельзя ничего выносить из аудитории, свободно по ней перемещаться, выходить и многое другое. Нарушители будут удалены из аудитории, возможность сдать ЦЭ у них появится лишь в августе. Другими словами, они не смогут участвовать во вступительной кампании в вузы этого года.