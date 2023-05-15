В Беларуси открылся сезон охоты на взрослых самцов косули, а также селекционных животных любого пола и возраста, сообщили БелТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

В соответствии с правилами охоты, сезон продлится до 30 сентября. В этот период разрешено охотиться в течение суток ружейным способом из засады и с подхода. При этом разрешено применять нарезное охотничье оружие с дульной энергией пули свыше 1500 джоулей, гладкоствольное охотничье оружие с использованием патронов, снаряженных пулей или картечью, а также охотничьи луки и арбалеты.

Охота на самца косули — один из самых увлекательных и эмоциональных видов охот. Рога косули являются желанным и ценным трофеем как для начинающего, так и для опытного охотника, отметили в пресс-службе Минлесхоза.

Источник: http://gp.by

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