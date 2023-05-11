В регионах Беларуси 15 мая стартует новый сезон республиканского семейного сельскохозяйственного проекта «Властелин села». Об этом сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь Центрального комитета БРСМ Вероника Гудкова.

«В новом сезоне мы запускаем наш проект в Международный день семьи. День выбран нами неслучайно, ведь «Властелин села» основан на идее укрепления института семьи и поддержки традиционных ценностей, — рассказала Вероника Гудкова. — В регионах в этот день запланированы областные и районные мероприятия. К примеру, 15 мая в Бресте проект стартует с онлайн-диалога «Семейная крепость» с участниками областного фестиваля-слета молодых семей «Вера. Надежда. Любовь» и победителями областного тура «Властелин села» разных лет, в Гомеле — с открытого диалога «Роль семьи в современном обществе». В Могилеве финалисты проекта «Властелин села» приглашены к участию в областном конкурсе «Молодая семья Могилевщины». Минская область готовит интернет-эстафету «Напутствие от финалистов и победителей конкурса разных лет».

Районные туры проекта пройдут с 15 мая по 15 июня, областные — с 15 по 30 июня. «По предварительным данным, на начальном этапе проект «Властелин села» объединит около 650 молодых семей, проживающих в сельской местности», — дополнила секретарь ЦК БРСМ.

Республиканский семейный сельскохозяйственный проект «Властелин села» стартовал в 2007 году. Яркий и увлекательный проект, инициированный молодежью Глубокского района, в 2008 году поддержан на республиканском уровне, получив постоянную прописку во всех регионах страны. С 2009 года (Год родной земли) проект «Властелин села» изменил статус на республиканский семейный сельскохозяйственный проект, главные задачи которого — содействие закреплению молодых семей на селе, поднятие престижа сельскохозяйственных профессий, возрождение трудовых династий, популяризация традиций белорусской деревни, формирование здорового образа жизни в молодежной среде.

Ежегодно проект реализуется в формате конкурса в три основных тура: районный, областной, республиканский финал. Каждый год он объединяет сотни молодых семей (супруги не старше 31 года, их дети), проживающих в сельской местности не менее трех лет, работающих на селе. Финалистов конкурса встречала Витебская, Гомельская, Гродненская, Могилевская, неоднократно Минская область и город Минск (в 2010 году финал проекта состоялся на центральной площадке Комаровского рынка). С 2020 года проект вошел в программу праздника «Купалье» («Александрия собирает друзей»).

Организаторами республиканского финала, проведение мероприятий которого запланировано на 6-8 июля, выступает Белорусский республиканский союз молодежи, Министерство сельского хозяйства и продовольствия, Министерство образования и Могилевский областной исполнительный комитет.

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