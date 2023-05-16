Любая страна существует, пока в ней живут люди. Нет людей – нет государства. Поэтому давайте повнимательнее посмотрим, что происходит с населением у наших южных соседей.

Хроники пикирующей демографии

А происходит там жесткая депопуляция. Причем началась она задолго до СВО.

Немного предыстории. В 1922 году на момент вхождения Украины в состав СССР ее население составляло 26 мил­лионов человек, к 1940-му оно достигло 41,5 миллиона. Вот как советское правительство «лютовало»!

Дальше была Великая Отечественная война, в которой украинцы, как и белорусы с россиянами, понесли большие потери. К 1946 году население УССР сократилось до 31 миллиона. Но затем снова возобновился стремительный рост. Так что к 1992 году на территории Украины проживали 52 миллиона человек – именно такое наследие оставил после себя в «нэньке» столь ненавистный киевскому режиму Советский Союз. Хотя если почитать местных историков, то ничем другим, кроме круглосуточного «геноцида хохлов», ЦК КПСС вообще на занимался… Как при этом количество украинцев за 70 советских лет выросло в два раза, естественно, не сообщается. Впрочем, историческая достоверность и элементарная логика никогда не были сильными сторонами «свидомитов».

Теперь проанализируем достижения самостийной Украины. Опираться будем исключительно на статистические выкладки Всемирного банка и Держстата. Никаких российских источников.

Итак, популяционный рекорд на Украине зафиксирован в 1993 году – 52 миллиона 170 тысяч человек. После чего количество населения стало устойчиво, а иногда и катастрофически сокращаться, добравшись в переломный 2014-й до отметки 41,5 миллиона. Грубо говоря, минус 10 миллионов за 20 лет. Впечатляет, не так ли?

При первом президенте Украины Леониде Кравчуке потери составили около 700 тысяч человек, но тут надо отметить, что у руля он был в период с 1991 по 1994 год, то есть во многом ехал на советском багаже. При Леониде Кучме украинцев стало меньше на 5,5 миллиона, а при Викторе Ющенко – на 2,3 миллиона. Крутое демографическое пике смог немного притормозить Виктор Янукович – в его правление депопуляция составила «всего» 1,5 миллиона граждан.

Роковой 14-й

Ну а затем в феврале 2014 года грянул Евромайдан, который привел к по-настоящему роковым для Украины последствиям. В марте с Россией воссо­единился Крым, и параллельно Донбасс не признал политический переворот в Киеве законным. В апреле официальные власти начали силовую операцию по усми­рению непокорных горняков. В мае президентское кресло в Киеве занял Петр Порошенко, который решил разобраться с Донбассом по еще более жесткому сценарию. В этой ситуации Донецкая и Луганская области провели собственные референдумы, по итогам которых провозгласили независимость ДНР и ЛНР. Таким образом, только за счет де-факто вышедших из состава Украины Крыма, части Донецких и Луганских областей пан Порошенко лишился 5,5 миллиона человек.

Разумеется, обычные популяционные потери на оставшейся территории Украины тоже никуда не исчезли. Так что по результатам президентской деятельности Порошенко, а затем и Зеленского перед началом российской СВО на Украине проживали 34,5 миллиона человек. Как говорится, почувствуйте разницу с 52 миллионами на момент выхода из состава СССР. Ну и кто на самом деле устроил украинскому народу геноцид? Никаким большевикам такое не снилось… А вот «свидомиты» смогли.

Украинцам пора спросить с действующей власти, зачем принесены такие колоссальные жертвы. Чтобы правящая элита могла и дальше набивать карманы? Чтобы поляки точили ножи на «всходне кресы»? Чтобы в Лондоне и Брюсселе потирали ладошки, думая, что побеждают Россию? Неужели именно за это стоял Майдан…

Минус 1–2% ежегодно

Кстати, объясню подробнее, из чего складываются популяционные показатели в любой стране. Три кита – это рождаемость, смертность и миграция. Расположил их в порядке значимости. То есть наибольшее влияние оказывают показатели рождаемости.

Последняя (она же и первая) офи­циальная Всеукраинская перепись населения проводилась аж в 2001 году. С тех пор новых данных такого уровня нет. Поэтому приходится опираться на другие открытые источники.

Согласно статистике Всемирного банка, в 2020-м по суммарному коэффициенту рождаемости Украина с показателем 1,22 занимала 198-е место среди 205 государств планеты. К слову, коэффициент простого воспроизводства населения – 2,12. Все, что ниже, – это плохо и очень плохо. А 198-е место из 205 – вообще катастрофа.

И снова получается, что киевский режим довел свой народ до полного демографического дефолта еще до СВО. Среди основных причин нежелания украинцев заводить детей были экономические. Непомерно высокие тарифы ЖКХ, постоянное удорожание продуктовой корзины, повсеместная коррупция, когда без взятки нельзя оформить даже простейшие справки, привели к обнищанию населения.

Миграционные процессы мы частично рассмотрели. Добавлю только, что за 10 лет, с 2011 по 2021 год, Украину покинули в поисках лучшего места жительства 3,3 миллиона человек. Среди обстоятельств, побудивших к таким действиям, многие называли очень низкий уровень доходов, серьезные проблемы в системах здраво­охранения и образования, сферах без­опасности и соблюдения прав человека, общий негативный опыт жизни на родине.

Что касается так называемой естественной убыли, то здесь ситуация совсем удручающая. Еще в 2016 году Украина занимала четвертое место в мире и третье в Европе по смертности населения. С 1991 по 2021 год умерли 21,77 миллиона человек. Только вдумайтесь: за 30 лет независимости у наших соседей ни разу не было показателя ниже 500 тысяч смертей в год. Это 1–2% населения ежегодно. Основными убийцами стали сердечно-сосудистые, онкологические заболевания, болезни органов ЖКТ, что говорит об очень низком уровне оказания медицинской помощи или ее недоступности для простого человека.

Слишком много «чтобы»

Именно в таких демографических условиях США отвергли предложения России по обеспечению безопасности на европейском континенте, а заодно громко посмеялись над просьбой предоставить письменные гарантии невступления Украины в НАТО. Именно в таких демографических условиях Владимир Зеленский отказался в первые месяцы после начала СВО заключить мирное соглашение с Моск­вой, а потом и вовсе законодательно запретил себе вести переговоры с Кремлем.

Тем временем, пока в Киеве «свидомиты» развлекаются приемами разношерстных иностранных делегаций, а также усиленно пилят «пидмогу», на черноземных полях массово гибнут простые хлопцы. Так, бывший замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (в 2019–2020 годах) генерал Сергей Кривонос заявил, что потери ВСУ составляют сотни тысяч погибших. Он даже задался вопросом, за что отдали жизнь эти ребята, и пригрозил спросить с действующей власти, зачем принесены такие колоссальные жертвы. Хотя вроде как очевидно зачем. Чтобы правящая элита могла и дальше набивать карманы, ведь «пидмога» есть, пока идет война. Чтобы оборонный сектор США работал в три смены, вытягивая дефолтную экономику из ямы. Чтобы поляки точили ножи на «всходне кресы». Чтобы в Лондоне и Брюсселе потирали ладошки, думая, что побеждают Россию. Да, среди перечисленных «чтобы» нет украинских интересов. Но кого в Киеве это волнует? Майдан же не за то стоял…

Девочки – в Европу, мальчики – в Бахмут

Впрочем, военные потери не единственные. С началом конфликта, согласно статистике Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с территорий, контролируемых Украиной, выехали более 8 миллионов человек. Из них 2,85 миллиона направились в Россию, около 1,5 миллиона – в Польшу, чуть больше миллиона – в Германию. Остальные переезды приходятся на Чехию, Италию, Испанию, США, Канаду, Великобританию и другие страны.

Понятно, что люди бежали от боевых действий. Но здесь есть как минимум две явные проблемы. Первая – большинство уехавших не вернутся на Украину. За годы войны они начнут работать за границей, получат высшее образование, устроят детей в сады и школы, наладят быт и привыкнут к хорошей (по сравнению с украин­скими реалиями) жизни. Это не говоря о том, что и возвращаться, возможно, им будет уже некуда…

Вторая – подавляющую часть мигрантов составляют молодые женщины 17–45 лет. То есть детородного возраста. Их малыши появятся на свет не на Украине, они получат другие паспорта. Отцами этих детей в своей массе будут совсем не гарны хлопцы, а поляки, немцы, британцы и так далее. Это еще более очевидно потому, что киевский режим сейчас рьяно занимается выкашиванием мужского населения Украины репродуктивного возраста. Одна только «бахмутская мясорубка» чего стоит…

По самым оптимистичным подсчетам ныне на подконтрольных Киеву территориях осталось не более 26 миллионов человек. И если в 2021 году в соседней стране прибавилось 274 тысячи детей (что очень мало, ведь коэффициент рождаемости 1,19), то в 2022-м – только 195 тысяч (КР – 1,14), а в 2023-м – прогнозируется не более 100 тысяч рождений (КР в районе 0,7).

Словом, весь демографический ужас Украине еще только предстоит ощутить, и никакой «перемоги» уж точно не случится. Ее даже праздновать будем некому. Ведь неофюреру Зеленскому удалось-таки провести на Украине чудовищную депопуляцию, о которой когда-то мечтал Гитлер. За такое и нового Нюрнбергского процесса мало.

Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента. Продолжение следует



Источник: http://gp.by

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