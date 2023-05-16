Первый и самый главный вопрос – корм для животных, его производство и заготовка.

Поэтому на МТФ «Иговка» агрокомбината «Новый путь» аграрии региона обсуждают выпас коров фронтальным методом.

Технология простая: поле с травами разделяют загонами. Животных запускают сначала в первый загон, после того, как корма не осталось, переводят в следующий. Такой метод позволяет меньше вытаптывать траву, вовремя её косить и не переживать за здоровье скота.

Однако использовать подобный метод нужно не всем.

«Спланировать в каждом районе свою стратегию и сделать её жестче. Пастбище не должно быть далеко от фермы, припас стоит проводить для оздоровления скота поблизости с хозяйством. Иначе вы не получите прибавку по молоку», – ставит задачу губернатор.

Гомельщина официально