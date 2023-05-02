Заседание провел председатель райисполкома Анатолий Гапоник. В нем также приняла участие директор РЦПИ Гомельской области – филиала Национального центра правовой информации Республики Беларусь Евгения Моисейкина.

Открыв заседание, глава района вручил Почетную грамоту райисполкома за высокий профессионализм, активную жизненную позицию, значительный личный вклад в обеспечение охраны общественного порядка и безопасности на территории района начальнику РОВД Виталию Подзеруну.

На совещании обсудили итоги социально-экономического развития района за 1-й квартал текущего года.