Вот и перевернули очередную страницу своей жизни, работники аварийно-спасательной части №2 Буда-Кошелёвского районного отдела по ЧС, старшие инструкторы-спасатели Николай Зезюлин, Сергей Кабаев и водитель Вячеслав Сотников.

29 апреля для каждого из них дата особенная, праздничная и в то же время наполненная ноткой печали. В этот день огнеборцев проводили на заслуженный отдых. С таким знаменательным событием в торжественной обстановке их поздравили руководство отдела и коллеги.

— От имени всего нашего коллектива направляю Вам слова искренней благодарности за годы службы, важный труд на благо района, области и страны, преданность однажды выбранному профессиональному направлению, — отметил начальник отдела Сергей Халдай. Также он пожелал теперешним уже пенсионерам крепкого здоровья, жизненной энергии и успехов.

К слову, свой профессиональный путь ребята начали почти одновременно в 1995 году в должности пожарных военизированного пожарного отряда Буда-Кошелевского района. Затем служили на различных должностях младшего начальствующего состава этого же подразделения. За все время службы не единожды отмечались наградами различного уровня, зарекомендовали себя как исполнительные и дисциплинированные работники. Не удивительно, что такие характеристики позволяют говорить о Николае Зезюлине, Сергее Кабаеве и Вячеславе Сотникове как о мудрых наставниках, отзывчивых коллегах и надежных товарищах.

По мнению самих «виновников» торжества, уход на заслуженный отдых – это новая страница в летописи их жизни. Они уверены, что грядущий период будет не менее насыщенным и интересным. Огнеборцы, как и ранее, всегда на связи и буквально в любую секунду готовы прийти на помощь тому, кто в ней нуждается. И это в который раз подтверждают слова о том, что пожарных бывших не бывает, а желание быть полезными за годы службы стало постоянным спутником их жизни.

В завершение мероприятия слова поздравлений адресовали коллеги, а также вручили памятные подарки. В свою очередь тройка уже нынешних пенсионеров по команде «тревога» осуществили последний учебный выезд, в структуре органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, на ликвидацию условной чрезвычайной ситуации.