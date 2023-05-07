Пожалуй, в каждой семье есть герои, принимавшие участие в кровопролитной войне 1941-45 годов, но уже давно ушедшие из жизни. Не обошла Великая Отечественная и моих родных.

Глядя на пожелтевшее фронтовое фото, слезы застилают глаза. С черно-белого снимка смотрят на меня бойцы Красной армии. Среди них есть и родной мне человек – мой дед. Вот он, красноармеец Белко Ксенофонт Климович, 1910 года рождения, второй слева в первом ряду: высокий, серьезный, с глубоким проницательным взглядом.

Я помню этот дедовский взгляд. Перед взором мелькают мгновения: в 41-м ушел в партизаны, был схвачен фашистами и зверски избит, мужественно и стойко перенес пытки, но чудом остался в живых. Затем до победного дня сражался за Родину на фронте, служил в 70-м военно-строительном отряде сапером. Недаром деда всегда отличали сосредоточенность и выдержка. А ведь сапер ошибается лишь раз. Но он не ошибся. Он прошел всю войну и вернулся домой.

О фронтовых дорогах деда Ксенофонта всё больше узнавала со слов своего отца: как партизанил, как освобождал Варшаву, как брал Берлин, как встретил победный май 45-го. Ведь о войне наш Климович особо не рассказывал. Всегда тихий, уравновешенный. А каким он обладал голосом! В памяти всплывает отрывок из песни «Эх, дороги, пыль да туман» в его исполнении. Проникновенно пел, с чувством и пониманием.

Смахнув слезу, держу в руках потемневшие от времени удостоверения о награждении деда медалями за доблесть и отвагу в Великой Отечественной войне, за участие в героическом штурме и взятии Берлина, освобождении Варшавы. Среди наград есть и медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне в 1941-45 гг.», и орден Отечественной войны II степени. Деда не стало, когда я была еще школьницей, но память о нем всегда в моем сердце.

Второй мой дед, Дорошко Федор Никитич, встретил войну, будучи 15-летним подростком. Тогда немцы угоняли молодежь в Германию. И мать его не раз прятала от гитлеровцев то под полом, то под печью и даже в стогу сена. Он помнил, как фашисты прокалывали штыками сено. Но судьба сберегла: металлические копья не пронзили его тело.

Позже дед был связным у партизан, а в 1944-м его призвали в ряды Советской армии. Воевал в 182-й легкой артиллерийской Краснознаменной Лодзинской бригаде связистом. Не раз представляла моменты, как под пулями боец невысокого роста налаживал телефонную связь. А ведь рядовой Дорошко был очень вертким, быстрым, сообразительным. Недаром в местной деревушке его прозвали огоньком. Но вражеская пуля все же настигла его, он выжил и снова вернулся в строй.

Как-то еще в школе поинтересовалась у дедушки, страшно ли было на фронте? Лишь на минутку задумавшись, ответил: «Поначалу, конечно, а потом привыкаешь. Но плакат «Родина-мать зовет!» всегда призывал и воодушевлял нас на борьбу с врагом. Мы шли только к победе». Наверняка каждый из советских людей помнит тот появившийся в первые дни войны и выпущенный многомиллионными тиражами агитационный плакат. Мой дед дошел до Берлина и продолжил служить. Не единожды во время несения караула по вражескому городу из трех человек он один оставался в живых. Видно, судьба благоволила ему, даруя жизнь.

Мне не забыть, как в день 9 Мая дед надевал свой парадный китель с наградами, фуражку, брюки-галифе, начищенные до блеска яловые сапоги. Всегда с улыбкой. Нередко в руки брал аккордеон и наигрывал военные мелодии. Для него это был самый главный праздник в году. Спустя время пришло осознание, почему мама, встречая нарядного деда в победный майский день, не могла сдержать слез. Это нужно понять и прочувствовать.

Совсем немного дед Федор не дожил до своего 88-летия и не встретил очередную 69-ю годовщину Победы. Его награды – медаль «За боевые заслуги», медаль за образцовое выполнение боевых заданий, за борьбу с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество, орден Отечественной войны I степени и другие – по-прежнему аккуратно сложены и словно ждут своего героя…

Спасибо дедам за Победу. А Великая Отечественная – это уже история. Наша история. И память о тех, кто защищал Родину от фашистской навалы, кто воевал ради нашего настоящего и будущего, жива и будет жить. Низкий им поклон и вечная слава…

Елена БЕЛКО

Фото из архива автора