В преддверии 9 Мая ветеран Великой Отечественной войны Александр Новичков принимал поздравления от руководства РУП «Белоруснефть-Особино».

Для руководства и профсоюзного актива сельхозпредприятия стало доброй традицией поздравлять ветерана, над которым они взяли шефство, со всеми значимыми праздниками. Приближающийся День Победы – хороший повод в очередной раз наведаться в гости к Александру Федосовичу и лично выразить ему огромную признательность за мирное небо над головой.

– Спасибо за ваш вклад в Великую Победу. Вы мужественно с оружием в руках защищали нашу Родину от врага. И, несмотря на юный возраст, делали все, чтобы освободить родную землю от захватчиков, – отметил директор РУП «Белоруснефть-Особино» Николай Долич.

К поздравлениям присоединилась и председатель первичной профсоюзной организации сельхозпредприятия Ирина Рогова. Ирина Алексеевна пожелала ветерану крепкого здоровья и долголетия. А теплые слова, цветы и подарки стали хорошим дополнением к предстоящему празднику.

Следует сказать, что наш земляк, житель деревни Селец Александр Новичков в годы Великой Отечественной войны активно участвовал в партизанском движении, был награжден за труд и воинскую службу в тылу.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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