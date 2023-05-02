Ставка рефинансирования снижена до 10% годовых. Соответствующее решение принято правлением Национального банка по итогам заседания по денежно-кредитной политике, сообщили БЕЛТА в Нацбанке.

По данным банка, ставка по кредиту овернайт снижена с 11,5% до 11% годовых, а ставка по депозиту овернайт — с 9,5% до 9% годовых.

Отмечается продолжение замедления инфляционных процессов. «Как и ожидалось, из-за эффекта высокой базы прошлого года в марте 2023 года годовой прирост потребительских цен уменьшился до 6% против 11,7% в предыдущем месяце. Трендовая инфляция снизилась до 6% после 8,9% месяцем ранее. Ожидается сохранение низких ежемесячных темпов прироста цен на потребительском рынке, что в ближайшие месяцы поддержит тренд на замедление годовой инфляции», — отметили в банке.

Следующие решения по ставке рефинансирования Национальный банк будет принимать с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

БелТА