«Волей народа они стали духовными святынями, которые отражают наши вековые традиции, нравственные ценности, лучшие качества и черты белорусов», — говорится в поздравлении.

Иван Крупко подчеркнул, что мы всегда отмечаем этот праздник сразу после Дня Великой Победы. Ведь наши символы неразрывно связаны с героической историей страны. «И как для воинов-победителей дорого Красное Знамя, так и для каждого из нас дороги флаг, герб и гимн родной Беларуси.

Они объединяют нас в самые важные моменты в судьбе Отечества – от национальных праздников до спортивных побед. И в какой бы уголок мира ни забросила судьба, всегда напоминают о доме, дают возможность почувствовать, что Беларусь – это все мы вместе», — подчеркнул глава региона.

Гомельщина официально