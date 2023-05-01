Он отметил, что в современной Беларуси он символизирует не только единение и духовную общность трудящихся, но и утверждает общественную значимость созидательной деятельности, демонстрирует внимание государства к вопросам социальной защиты своих граждан. «В основе социально-экономических успехов Гомельской области лежит искреннее стремление ее жителей изменить жизнь к лучшему, приумножить созданное предыдущими поколениями, создать хороший задел для будущих свершений», — сделал акцент глава региона.

Иван Крупко подчеркнул: мы гордимся трудовыми традициями предприятий и организаций Гомельщины и выражаем слова искренней признательности всем, кто считает своим долгом честно работать, приносить пользу обществу, вместе со страной добиваться поставленных целей, строить сильную и процветающую Беларусь!

Гомельщина официально