По традиции торжественные мероприятия в Буда-Кошелеве начались с митинга-реквиема «Была война. Была Победа» на городском мемориале. Почтить память погибших собрались руководство района, трудовые коллективы, общественность, молодое поколение.

Одновременно с центральной площади города и Кургана Славы навстречу друг другу двинулись колонны. С портретами родственников, сражавшихся с фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны, в едином строю прошли в рамках республиканской акции «Беларусь помнит» жители райцентра и учащиеся школ.

Торжественный митинг открыл председатель районного исполнительного комитета Анатолий Гапоник:

– В этот день мы преклоняемся перед нашими ветеранами, отдаем дань благодарности, уважения и памяти всем, совершившим подвиг во славу Родины. Мы помним всех, кто до последнего патрона сдерживал врага, кто был замучен в застенках гестапо, кто сгорел в Хатыни, Дальве, Тростинце. Всех, чьей кровью пропитана каждая пядь белорусской земли. Мы, белорусы, никогда не забудем подвиг наших предков и цену, которую заплатили за нашу мирную жизнь. В боях на родной нам белорусской земле погибли около миллиона воинов, жизнь на алтарь Победы положил каждый третий белорус, разрушено до основания более двухсот городов, война сровняла с землей девять тысяч деревень, более шести сотен сожжены с мирными жителями.

Мы горды тем, что в славной военной летописи страны есть доля подвигов и наших земляков. За мужество и героизм в годы войны 309 наших соотечественников были удостоены высокого звания Героя Советского Союза.

Каждый год, отмечая День Победы, мы вспоминаем не только страшное время военного лихолетья, но и то, каких усилий стоило поднять из руин нашу Беларусь после разрухи, видим, какой сильной и независимой она стала сегодня. В этот торжественный день желаю всем мира, добра и благополучия. Пусть живет и процветает наша чистая, светлая, мирная Беларусь!

Участники митинга возложили цветы и венки к монументу и почтили память героев минутой молчания.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

Фото автора и Алины Юринской