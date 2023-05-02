Известный российский модельер Валентин Юдашкин скончался на 60 году жизни, сообщает ТАСС.

О смерти знаменитого кутюрье сообщила его супруга. Известно, что в последние годы Юдашкин боролся с тяжелой болезнью.

Валентин Юдашкин — народный художник Российской Федерации, академик Российской академии художеств.

За 35 лет творческой деятельность Юдашкин создал десятки коллекций haute couture. Его модели представлены в парижском Музее костюма, в Калифорнийском музее моды, нью-йоркском Метрополитен-музее, Государственном историческом музее Москвы. Наряды кутюрье носили звезды театра, кино и шоу-бизнеса.

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