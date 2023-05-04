Третий сезон спортивно-культурного фестиваля «Вытокi. Крок да Алiмпу» в 2023 году открывается в Гомельской области.

С 19 по 20 мая 2023 года праздник пройдет в Жлобине. В столице белорусских сталеваров состоится пресс-тур для представителей республиканских и региональных средств массовой информации. В ходе двухчасовой программы запланированы посещения наиболее знаковых мест Жлобинского района. Журналисты посетят мемориал «Памятник детям-жертвам Великой Отечественной войны», усадьбу Козелл-Поклевских и английский парк.

В первый день «Вытоков» состоится семинар, который пройдет в формате круглого стола, «Актуальные вопросы подготовки спортсменов и пути их решения» с участием специалистов БГУФК и Высшей школы тренеров, специалистов спортивных организаций Гомельской области. Белорусская олимпийская академия организует свой семинар-практикум для учреждений дошкольного и общего среднего образования. Во время его проведения участники познакомятся с олимпийскими ценностями и достижениями белорусских атлетов на главных стартах четырехлетия.

На одной из главных улиц Жлобина – бульваре Металлургов – состоится (16 .30) художественный интерактив «Играйте с нами – рисуйте сами» , организованный галереей «АртХаос». В каждом регионе страны специально выбранная площадка станет зоной совместного творчества ценителей и любителей изобразительного искусства, а впоследствии местом активного и познавательного отдыха. Рисунок нанесет команда профессиональных белорусских художников, а дети смогут принять участие в художественном оформлении прилегающей территории. Взрослые станут руководителями и помощниками юных творцов.

Вечернюю программу фестиваля открывает спектакль Молодежного театра эстрады мюзикл-притчу « Як ноч стала дзяўчынай » (Дом культуры металлургов; М.Барташова, 2, 19.00) . Организаторы представят работу творческого коллектива в оригинальных декорациях , с авторскими музыкой и текстом.

Первый день фестиваля (20.30) завершится показом известной спортивной ленты в кинотеатре под открытым небом.

Центральной площадкой фестиваля «Вытокі. Крок да Алiмпу» 20 мая станет площадь перед Дворцом металлургов и прилегающая территория.

Откроется праздник фестом «Капитал места», который познакомит с гастрономическими символами, строем и обрядами гомельской земли. Выставка-продажа «Белорусские бренды» представит продукцию белорусских предприятий, в том числе разработанную с участием НАН Беларуси (пл. Металлургов, 11.00).

В 12.45 стартует олимпийский забег, в котором примут участие около 500 ребят до 9 лет.

После церемонии торжественного открытия начнется одна из самых ожидаемых активностей – олимпийский квест . Каждый желающий в возрасте до 14 лет получит возможность принять участие в спортивных конкурсах, проверить свои возможности в различных видах спорта, выполнить задания и получить ценные призы (с 13.00 до 17.00) .

Спортивные п лощадки будут организованы по более чем 25 видам спорта : борьба греко-римская, бокс, биатлон, велоспорт, волейбол, баскетбол, легкая атлетика, пулевая стрельба, дзюдо, тяжелая атлетика, настольный теннис, конный спорт, кендо, каратэ, хоккей с шайбой, пожарно-спасательный спорт, стрельба из лука, теннис, гандбол, гребля на байдарках и каноэ, мини-гольф, турнир по брейк-дансу и другие активности.

На « Вытоках » откроется и новая интересная локация – « Игры нашего двора ». Необходимо пройти 5 этапов квеста – «резиночка» , «классики», «картошка», стрельба из рогатки и другие, за которые можно получить памятные сувениры от организаторов.

Дополнительно на фестивале будет организована площадка научно-практического центра спорта (РНПЦ) и НАДА.

В Жлобине пройдет финал областного этапа нового интеллектуально-образовательного проекта«Вытокi. Quiz ». В конкурсе примут участие команд ы из каждого района Гомельской области. Проект продолжится в каждом городе «Вытоков-2023».

Развлекательная программа фестиваля 20 мая откроется в 17.00 презентацией коллекций одежды «Роднае-моднае» белорусских предприятий, дизайнеров и предпринимателей .

В этом году в культурной программе «Вытоков» проходит новый конкурс песенного текста «Вершы пра галоўнае » . Жюри уже определило победителя в гомельском регионе. На текст автора профессиональный композитор пишет песню, которая будет исполнена на фестивале.

На главной сценической площадке определят лучших молодых исполнителей в вокальном конкурсе ( площадь Металлургов ; 18.00) . Лауреаты получат дипломы и призы, а также примут участие в мастер-классах ведущих наставников страны.

Фестивальная программа в Жлобине завершится 20 мая вечерним гала-концертом с участием популярных артистов белорусской эстрады ( площадь Металлургов; 20.00), в их числе Серёга и Руслан Алехно. В завершении праздника всех ожидает красочный фейерверк и дискотека – 23.00.

Спортивно-культурный фестиваль « Вытокi» продолжится в 2023 году в Барановичах (2 – 3 июня), Слониме (16 – 17 июня), Глубоком (23 – 24 июня), Костюковичах (18 – 19 августа), Борисове (25 – 26 августа).

Справочно:

Впервые фестиваль состоялся в 2021 году.

– Наш фестиваль достиг своей цели. Все мероприятия проходили с большим успехом в разных районах с хорошим настроением и большой пользой, – отмечал П резидент НОК Беларуси Виктор Лукашенко.

По данным организаторов в фестивале за два года приняли участие более 206 300 тысяч человек.

Самым масштабным мероприятием фестиваля получился олимпийский квест – 64 200 участников.

Юные участники праздника получили более 35 тысяч призов.

Наиболее масштабным квестом стал спортивный конкурс в Речице, где около 7 тысяч ребят попробовали себя в различных видах спорта.

В 2022 году на фестивале прошел шоу-показ «Роднае-моднае». Более 20 белорусских предприятий смогли представить свою продукцию в рамках проекта.

«Вытокi» сложно представить без конкурса молодых вокалистов. В конкурсе приняли участие более 550 молодых артистов.

Организаторами фестиваля «Вытокi» являются Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь, Федерация профсоюзов Республики Беларусь, ООО «АртХаос» и ООО «БелБрендАудит».

Вход на все мероприятия – бесплатный.