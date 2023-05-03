Третий сезон спортивно-культурного фестиваля «Вытокi. Крок да Алiмпу» откроется в Гомельской области. С 19 по 20 мая праздник пройдет в Жлобине. Информация об этом опубликована на сайте Национального олимпийского комитета.

Программа фестиваля достаточно насыщенная. Так, в первый день запланированы семинар «Актуальные вопросы подготовки спортсменов и пути их решения» с участием специалистов БГУФК и Высшей школы тренеров, специалистов спортивных организаций Гомельской области, семинар-практикум для учреждений дошкольного и общего среднего образования от Белорусской олимпийской академии. Помимо этого, на бульваре Металлургов состоится художественный интерактив «Играйте с нами – рисуйте сами». Вечером гостям праздника также будет на что посмотреть: ожидаются спектакль, работа творческого коллектива, показ известной спортивной ленты в кинотеатре под открытым небом.

Центральной площадкой фестиваля «Вытокі. Крок да Алiмпу» 20 мая станет площадь перед Дворцом металлургов и прилегающая территория.

В этот день праздник начнется с феста «Капитал места». Будет также выставка-продажа «Белорусские бренды», на которой представят продукцию белорусских предприятий. В 12:45 стартует олимпийский забег, участие в нем примут около 500 ребят возраста до 9 лет.

После церемонии торжественного открытия начнется олимпийский квест. Каждый желающий в возрасте до 14 лет сможет поучаствовать в спортивных конкурсах, проверить свои силы в различных видах спорта, выполнить задания и получить призы.

Отмечается, что спортивные площадки будут организованы по более чем 25 видам спорта, среди которых бокс, биатлон, велоспорт, волейбол, баскетбол, легкая атлетика, пулевая стрельба и другие.

В Жлобине пройдет финал областного этапа нового интеллектуально-образовательного проекта «Вытокi. Quiz». В конкурсе примут участие команды из каждого района Гомельской области. Проект продолжится в каждом городе «Вытоков-2023».

Развлекательная программа фестиваля 20 мая откроется в 17:00 презентацией коллекций одежды «Роднае-моднае». В этом году в культурной программе «Вытоков» проходит новый конкурс песенного текста «Вершы пра галоўнае».

Фестивальная программа в Жлобине завершится 20 мая вечерним гала-концертом с участием популярных артистов белорусской эстрады.

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