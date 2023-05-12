В ходе празднования Дня семьи и республиканской акции «Моя семья — моя страна» в каждом регионе страны с 12 по 20 мая пройдет фестиваль «Семьи за мир и созидание!», сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.

Участниками фестиваля станут семьи различных категорий: молодые, пожилые, многодетные, трудовые династии. Всего будут задействованы около 43,7 тыс. человек.

Цель фестиваля — воспитание патриотизма, чувства гордости за свой род, за свою страну, укрепление института семьи и ее традиционных духовно-нравственных ценностей.

В период проведения фестиваля для семей пройдут различные культурно-массовые, образовательные, развлекательные мероприятия. Это диалоговые площадки, круглые столы, информационно-образовательные площадки, уроки духовно-нравственного воспитания, тематические беседы, патриотические акции, флешмобы в социальных сетях, конкурсы семей, в том числе «Гордость города», «Семья — кристалл общества», «Счастливы вместе», «Гаспадар и гаспадыня», «Семейный парад», «Самая спортивная семья», «Лучшая многодетная семья».

Запланированы праздничные программы «День семьи и любви», «Всему начало — отчий дом», «Все начинается с семьи!», «Бабушки и внуки не сидят без скуки», «Вместе дружная семья», «Секреты семейного счастья», «Тепло семейного очага», «В стране веселых бабушек и озорных внучат». Организованы и фотовыставки, фотоконкурсы «Судьба моей семьи в истории страны», «Родина, род, родители. Я — их частичка», «Семья вместе — душа на месте», «В кругу семьи», «Семейный вернисаж», а также информационные проекты «Мой род — моя гордость», «История одной улицы, история одной семьи — история моей страны».

belta.by