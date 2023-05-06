Под таким названием сегодня в райцентре прошел велопробег, организатором которого выступило районное Республиканское общественное объединение «Патриоты Беларуси». Мероприятие посвящено 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Спортивно-патриотический марафон «От памятника к памятнику. С лампадой вечного огня» возглавил председатель районного Республиканского общественного объединения «Патриоты Беларуси» Евгений Агажельский. К велопробегу присоединились как взрослые, так и совсем еще юные патриоты страны.

Старт велопробегу был дан от парковки магазина «Евроопт». Участники мероприятия преклонили головы и почтили память героев-земляков минутой молчания у Кургана Славы, памятника вице-адмиралу Валентину Дрозду, мемориала воинам-интернационалистам, памятника Павлу Головачеву и мемориала воинам-освободителям. Взрослые и ребята возложили цветы и зажгли лампады в память о подвиге наших земляков, освобождавших родную землю от фашистских захватчиков.

Как отметил Евгений Агажельский, данное мероприятие призвано еще больше сплотить людей разных возрастов, формировать активную жизненную позицию подрастающего поколения, национального и гражданского самосознания молодежи. Нынешнее поколение должно уважать историю своего народа и страны, бережно относится к героическому прошлому родины и отдавать долг памяти великому подвигу народа в борьбе с фашизмом.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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