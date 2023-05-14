Сегодня Будакошелевщина присоединилась к третьему общеобластному забегу «В едином забеге – под флагом страны», посвященному Дню Государственного флага, Государственного герба и Государственного гимна Республики Беларусь.

Открывая мероприятие, начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Елена Степаненко отметила:

– Патриотизм каждого человека неразрывно связан с трепетным, уважительным отношением к главным символам своей страны. Чтить и уважать свои герб, флаг и гимн – долг и дело чести каждого белоруса. Эти национальные ценности отражают величие и красоту родной земли, преемственность исторических традиций и неразрывную связь прошлого, настоящего и будущего страны, миролюбивого характера белорусов. Наши государственные символы объединяют нас в одну большую семью, наполняя сердца гордостью за принадлежность к народу с богатой историей и славными традициями, созидательным настоящим и амбициозным будущим.

Пусть сегодняшнее мероприятие станет для каждого из вас олицетворением наших общих побед и достижений, придаст уверенности в завтрашнем дне.

Пробежаться под флагом страны собрались представители общественных организаций, трудовых коллективов, молодежь, приверженцы здорового образа жизни и патриоты. Дружная колонна отправилась от центральной площади города к Кургану Славы.

С уверенностью могу сказать, что каждый участник спортивного мероприятия, получил заряд бодрости, хорошего настроения и ярких эмоций. А как это было, смотрите в нашем фоторепортаже:

Ольга ЧЕРНЯКОВА

Фото автора

Общеобластную акцию поддержали и пробежали под государственным флагом страны в едином забеге жители всех уголков Будакошелевщины

Губичский сельсовет

Липиничский сельсовет

Морозовичский сельсовет

Октябрьский сельсовет

Потаповский сельсовет

Чеботовичский сельсовет

Гусевицкий сельсовет

Николаевский сельсовет

Уваровичский сельсовет

Коммунаровский сельсовет

Узовский сельсовет