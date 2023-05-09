Жители области, которые делают все, чтобы сохранить народную память, раскрывают факты геноцида белорусского народа, встречаются с молодёжью, ветеранами, сегодня получили из рук председателя облисполкома Ивана Крупко юбилейные медали «85 лет Гомельской области».

– Мы все большая семья, которой выпало счастье жить и работать на Гомельской земле. Пока здесь живут такие трудолюбие люди как вы, мы будем творить историю родного края. Для реализации планов и идей сегодня у нас есть средства, возможности и желание. С Днем Великой Победы! – поздравил награжденных губернатор. – Низкий поклон всем, кто причастен к проектам, посвящённым истории Великой Отечественной войны.

Медали получили 27 человек – их Иван Крупко назвал истинным патриотами страны. В числе награжденных – замначальника управления Государственного комитета судебных экспертиз по Гомельской области Денис Зайцев, кандидат исторических БелГУТа Галина Чаянкова, руководитель поискового клуба «Алые погоны» кадетского училища Павел Денисенко, руководитель военно-патриотического центра специальной подготовки допризывной молодёжи «Скиф» Владимир Габров и другие.

Источник: http://gp.by

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