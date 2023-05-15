Таким принципом в работе руководствуются земледельцы филиала «Морозовичи-Агро» ОАО «Гомельский химический завод», где посевная кампания в самом разгаре.

По словам главного агронома сельхозпредприятия Екатерины Вишняковой, несмотря на неустойчивую погоду, сев в хозяйстве идет в технологические сроки.

– Мы успешно отсеяли яровые культуры, овес и пшеницу на площади 365 га, провели необходимые химпрополку и подкормки озимых зерновых культур. В настоящее время продолжается внесение органических и минеральных удобрений под нынешний урожай, после вымочки пересеваем озимые зерновые культуры яровыми. После 15 мая, согласно технологическим срокам, приступим к севу гречихи на площади 100 га. Сбавлять обороты весенних полевых работ пока рано: в самом разгаре сев кукурузы. К слову, она займет площадь 900 га, 700 из которых пойдет на силос, а 200 – на зерно. На утро пятницы культурой уже засеяно 410 га площадей, – отметила агроном.

В хозяйстве на севе кукурузы задействован опытный механизатор, хорошо знающий свое дело, Дмитрий Минеев. За плечами у него 13 лет работы в сельхозотрасли, причем в родном хозяйстве. Аграрий признается, что всем механизаторским премудростям его научил отец, который также привил ему любовь к технике и земле.

После учебы в УПК Дмитрий устроился механизатором в хозяйство и за годы освоил разные виды работ. Сейчас на мощном энергонасыщенном «Кировце» К-742 он ведет сев кукурузы. Работа не из легких, старается делать ее с полной самоотдачей. Ведь от того, как качественно и своевременно пройдет сев, будет зависеть всхожесть культуры, а в дальнейшем и кормовая база для КРС. За день механизатор в среднем засевает 45-50 га площадей. Планируется, что к концу мая сев кукурузы будет завершен.

Ольга МАРЦЕЛЕВА