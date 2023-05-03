Справиться на все сто

Как школьники будут добираться до пунктов ЦЭ и что делать, если потерял пропуск, — подробности предстоящего экзамена

Регистрация на экзамен закончилась 20 апреля, а первое испытание пройдет 14 мая. Как узнала корреспондент «СБ. Беларусь сегодня», на ЦЭ оформлены 53 323 учащихся. Русский язык планируют сдавать 41 781 человек, белорусский выбрали 11 512 ребят. В топ дисциплин также попали математика (20 582), биология (9 686), обществоведение (5 826). Накануне первого испытания поговорили о подготовке к ЦЭ с начальником управления общего среднего образования Министерства образования Ириной Каржовой.

Нюансы учтены

Выпускникам предстоит написать два теста: по русскому или белорусскому языку, а также по одному профильному предмету на выбор. 14 и 21 мая — основные сроки проведения ЦЭ. Тот, кто их пропустит по уважительной причине, сможет написать тесты 23 и 25 мая, 13 и 15 июля (в резервные даты проведения ЦТ), а также 21 и 23 августа.

Определены 144 пункта сдачи ЦЭ: 30 — на базе вузов, 60 — в колледжах, еще 54 — в школах, гимназиях и лицеях. На всех точках подписаны акты готовности, созданы и утверждены составы организационных комиссий. С каждым педагогом проведут инструктаж.

На особом контроле — помещения, где учащиеся будут писать тесты. Учитывается каждый нюанс: жалюзи на окнах, температурный режим, отметила Ирина Каржова:

— Самым крупным пунктом тестирования станет БНТУ. Испытания здесь пройдут 3000 человек. А самым маленьким — Россонская средняя школа в Витебской области, здесь проверят свои знания 60 учеников.

Много вопросов касалось централизованной доставки к пунктам ЦЭ. Этот принцип сохранится. Вопросом должны озаботиться руководители школ, гимназий и районные отделы образования. В городах молодые люди самостоятельно добираются в свои школы, а оттуда в сопровождении педагога организованно направляются к месту назначения. Возможны варианты: заказать транспорт либо выбрать общественный. Минтранс откорректирует работу маршрутов из опыта РЦЭ.

Двойной контроль

Начнется экзамен в 11:00, но дети должны приехать за час. Школьников ждет двойной контроль.

Нужно будет показать паспорт и пропуск на пропускном пункте, а затем — перед входом в аудиторию, где пройдет жеребьевка, определяющая, за какой партой будет сидеть экзаменуемый. Если учащийся забыл пропуск, но фамилия есть в списках для прохождения экзамена в этом пункте, пропуск оформят на месте.

Рассадка планируется в шахматном порядке, по одному за партой. В аудитории должны присутствовать не менее трех педагогов. Среди них — учитель-предметник, по дисциплине которого проводится централизованный экзамен. Воду, шоколад, фрукты проносить нельзя. Но родители могут не беспокоиться, вода в аудитории будет, а после экзамена молодые люди смогут подкрепиться в буфете, который заработает с момента старта тестирования — в 11 часов.

К слову, помещения, где находятся сопровождающие педагоги, будут либо на разных этажах, либо в разных корпусах, чтобы они не пересекались с кабинетами, где сдают экзамен. Каждый пункт ЦЭ подготовит программу для сопровождающих и школьников, прошедших экзамен. Запланированы видеоролики, экскурсии и профориентационные встречи. На точках сдачи экзаменов будут работать медпункты, милиция.

КСТАТИ

С 10 по 31 мая будет работать горячая линия (по телефону 8‑017 222‑43‑12) по вопросам проведения централизованного экзамена и регистрации на ЦТ. 14 и 21 мая специальный штаб в режиме нон-стоп будет координировать проведение мероприятия. Его подразделения создадут как в Минобразования, так и в комитете по образованию Минска и управлениях образования областных центров. Задача: мониторинг ситуации в каждом пункте проведения ЦЭ и оперативное взаимодействие со всеми организаторами, чтобы любой вопрос решался максимально четко и быстро.

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