Бывают случаи, когда во время прогулки неожиданно встречаешь бродячих собак. Сразу охватывают страх, паника и наступает волнение. Кинолог Виталий Орлов рассказал, что обязательно нужно и что ни в коем случае нельзя делать в таких случаях.

Если во время встречи с собаками у вас в руках оказался какой-либо предмет, то им можно попытаться защититься и отдалить от себя животных.

– Только не пугайте и не начинайте конфликтовать с собаками, – пояснил Виталий Орлов. – Это не только не решение проблемы, но и очень высокий риск усиления конфликта. Если вы боитесь собак, то такими действиями вы скорее усилите агрессивное поведение животных.

По словам кинолога, убегать – это самая большая ошибка, которую никогда не нужно совершать, встретившись с агрессивными бродячими собаками:

– Если вы начнете бежать, то полностью потеряете контроль над ситуацией. Самый верный способ – это найти поблизости возвышенность и забраться на нее, или подняться по ступенькам, или прижаться к стене. А если вы понимаете, что сильно напуганы и не можете контролировать свой страх, то можете попросить помощи у прохожих, чтобы они защитили вас или же прогнали собак. Если мимо проезжает автобус, автомобиль или другой транспорт, то можно попросить водителя остановиться и забрать вас.

Виталий Орлов также сказал, что если вы остались один на один со сворой собак, то следует в первую очередь успокоиться и взять себя в руки. По его словам, как только вы начнете нервничать, то сразу потеряете контроль за ситуацией.

Источник: http://gp.by

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