Председатель комитета экономики облисполкома Игорь Аслюк отметил, что индивидуальные предприниматели составляют 77% из 37 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. За 2023 год их вклад в бюджет составил 29 миллионов рублей, это 3,2 % от всех поступлений.

– Проект закона об изменении законов по вопросам предпринимательской деятельности относится к социально значимым, поэтому по нашей инициативе он вынесен на общественное обсуждение, – отметил депутат Палаты представителей Национального собрания Александр Машкаров.

Заместитель министра экономики Татьяна Бранцевич в формате онлайн-связи отметила основные моменты грядущих изменений в законодательстве. Предполагается, что бизнес будет базироваться на двух основных категориях: физические лица, которые ведут предпринимательскую деятельность, и юридические лица.

Проект предполагает сокращение категорий юридических лиц – малые организации с численностью работающих до 100 человек и средние – до 250. Остается ремесленная деятельность и агроэкотуризм.

Гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью в качестве ИП с привлечением не более трех наемных лиц и правом вести деятельность в соответствии с перечнем, определенным правительством. Эти списки, как и для физических лиц, в разработке – проходят согласования.

Граждане не смогут зарегистрировать ИП по видам деятельности, которые не входят в перечень. Те, кто работает сейчас, но не попадет в списки, смогут работать в настоящем статусе до 31 декабря 2025 года.

При перерегистрации ИП в коммерческую организацию все права и обязанности переходят юрлицу.

Предусмотрен особый режим работы для организаций со средней численностью работников до 50 человек. Для них требования к деятельности и штрафы за правонарушения будут не выше, чем для ИП и микропредприятий. Они смогут работать по упрощенной системе: без инструкции по обращению с отходами, одновременно исполнять функции директора и бухгалтера, вести упрощенное кадровое делопроизводства.

Предусмотрена корректировка закона о защите прав потребителей. Речь об ответственности физлиц, которые ведут самостоятельную профессиональную деятельность, за качество товара, работ и услуг.

Предусмотрена государственная поддержка субъектов среднего предпринимательства, в том числе предоставление грантов.

Источник: http://gp.by

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