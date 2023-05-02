30 апреля в 19-03 в Буда-Кошелевский РОЧС поступило сообщение о задымлении в квартире по адресу: Буда-Кошелевский район, аг. Коммунар, по улице Гомельская.

По прибытию к месту вызова спасателей установлено, что происходит задымление в квартире.

В результате пожара повреждены постельные принадлежности, закопчены стены и потолок в комнате 3х3 метра. Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемые версии причины пожара – неосторожное обращение с огнем.

МЧС Напоминает:

— неосторожность при курении – одна из основных причин пожаров. Не подвергайте себя и окружающих вас людей опасности;

— соблюдайте правила пожарной безопасности в быту, не допускайте курения в неустановленных местах, в том числе – в жилых помещениях, а так же вблизи легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Следите за тем, чтобы спички и сигареты после использования были полностью потушены. Помните: одна непотушенная сигарета может загубить не одну человеческую жизнь!

— установите автономный пожарный извещатель – гарант Вашей безопасности! Оградите от беды себя и тех, кто вам дорог!