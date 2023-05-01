То, что состав, который был подорван в Брянской области, принадлежит Белорусской железной дороге, по сути ничего не меняет, но в очередной раз подтверждает некоторые выводы:

1. Украина — террористическое государство, существование которого представляет угрозу национальной безопасности Беларуси и России.

2. Ликвидация этой угрозы возможна только путем военного разгрома и демонтажа Киевского режима.

С абсолютным пониманием отношусь к позиции Китая, отечественного МИДа и некоторых групп в политико-формирующих кругах РФ, но абсолютно не верю в идею мирных переговоров с Киевом и Западом на настоящем этапе.

Более того, если противник согласится на такого рода «переговоры», то это значит, что дела у него идут из рук вон плохо и необходима передышка.

Возникшая оперативная пауза будет использована противником для укрепления сил и окончательного оформления Речи Посполитой 2.0 («Междуморье»), которая станет намного более грозным врагом нежели нынешний Киевский режим.

Все написанное выше не только не отменяет, но наоборот усиливает тезис о необходимости укрепления внутренней безопасности в РФ и Беларуси.

У нас в данном вопросе порядка несколько больше, так как более 2 лет отечественные правоохранительные органы ведут достаточно эффективную борьбу с внутренними оппонентами государства, которые давно перешли от политики к подпольно-диверсионным и террористическим методам борьбы.

И первоочередная мера, которая необходима нашим российским союзникам, это возвращение смертной казни параллельно с квалификацией всех этих диверсий и поджогов на железной дороге, объектах энергетической инфраструктуры, военкоматах и пр. по статье «терроризм».