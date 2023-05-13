Еще один год минул с победного мая 45-го. Но чем меньше ветеранов остается среди нас, чем дальше от нас события тех лет, тем острее боль и гордость за нашу Победу и сильнее уверенность, что память о ней у нас никому никогда не отнять.

Все мы видели, как накануне праздника 9 Мая мощное патриотическое движение объединило нашу страну – от малышей в пилотках и гимнастерках, сшитых по этому случаю, до убеленных сединами пожилых людей. Уверена, никого не оставили равнодушными серьезные лица ребят, держащих около самого сердца портреты дедов и прадедов и гордо идущих в республиканском шествии «Беларусь помнит». И ведь, заметьте, это не дань моде, а стремление приобщать детей любить свою Родину с детства. Сотни, тысячи мероприятий прошли в эти дни.

Солидарность и единое отношение к Победе, как к великому наследию и ценности, продемонстрировали и главы 7 государств. 9 Мая президенты Беларуси, России, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, премьер-министр Армении приняли участие в параде на Красной площади и возложили венок и цветы к Могиле Неизвестного Солдата. День Победы подтвердил свой статус международного праздника, объединяющего миллионы людей.

Историк Эммануил Иоффе в проекте «В теме» накануне Великой Победы высказал свое мнение о снесении памятников советским военачальникам. По его словам, это варварство и вандализм. Все верно. Но не варварство ли не пустить в День Победы возложить венок на мемориале советским воинам в Варшаве российского посла? А ведь, освобождая только эту страну, погибли более 600 тысяч советских солдат и офицеров. К сожалению, по такому же пути пошли Эстония, Латвия, Литва. В Эстонии просто объявили свои жесткие правила – прийти на кладбище, иметь с собой цветы, поклониться, развернуться и уйти. Молча и быстро. Как вам такой инструктаж? В Украине и вовсе предпочли отмечать другую дату – День Европы. Новый праздник, по мнению Зеленского, укрепит единство народов Европы и обеспечит там мир, безопасность и стабильность. Только какой мир и безопасность? Нам этого, видно, никогда не понять.

Народный праздник чтят в каждой белорусской семье. Это подтвердили и данные последних социсследований, проведенных Институтом социологии Национальной академии наук Беларуси, в ходе которых изучалось мнение жителей о Великой Отечественной войне. Из более 900 респондентов на вопрос «Можете ли вы с уверенностью сказать: «Я горжусь тем, что живу в одной из стран, одержавших Победу в Великой Отечественной войне», абсолютно уверенно ответили 92%. А на вопрос, с чем у наших граждан ассоциируется участие белорусского народа в Великой Отечественной войне, белорусы назвали массовое партизанское движение, защиту Брестской крепости, национальную трагедию, освобождение Беларуси от захватчиков, тяжелые потери нашего народа, сопротивление минских подпольщиков. С ответом затруднились лишь 1,5%. По-моему, какие-либо другие комментарии здесь излишни.

Практически каждый третий подтвердил тот факт, что знает, за что были получены хранящиеся в семьях награды родственников, врученные им в годы Великой Отечественной. А ведь прошло уже почти 80 лет. И я горда тем, что также знаю, за что мой дедушка, рядовой Красной Армии, получил медаль «За отвагу» и орден Отечественной войны I степени, знаю, что он дошел до Берлина и встретил там Победу. Я храню это в сердце. И полностью согласна с заместителем директора по научной и инновационной работе Института социологии Национальной академии наук Беларуси Николаем Сухотским, который отметил: «Боевая награда прадеда или деда – это вечная память, гордость семьи, дорогая сердцу семейная реликвия, которая должна передаваться далее детям и внукам, не прерывая связь между поколениями белорусов».

Наталья ЛОГУНОВА