29 апреля на базе Уваровичского центра детского творчества состоялся Международный турнир по интеллектуальным играм «Фавор» в онлайн-формате, участие в котором приняли 5 команд из учреждений общего среднего образования района. Мероприятие проводилось в целях содействия духовно-нравственному и интеллектуальному развитию учащихся, расширения и упрочнения их знаний в области христианской культуры, привития методов интеллектуально-игровой деятельности, навыков работы в коллективе.

Организаторами турнира выступили: Гомельская епархия Белорусской Православной Церкви, гомельский клуб интеллектуальных игр «Белая рысь», отдел образования, спорта и туризма Буда-Кошелевского райисполкома, а также Уваровичский центр детского творчества.

Основные темы игры в этом году: «850 лет со дня преставления святой покровительницы Беларуси, преподобной Евфросинии Полоцкой», Митрополит Филарет, Патриарший Экзарх всея Беларуси. Также на турнире были и вопросы христианской культуры, Священного Писания и Предания, Таинства Церкви, церковных праздников, истории Церкви, святости и святых.

Правильность ответов оценивало жюри, в состав которого вошли: благочинный церквей Буда-Кошелевского епархиального округа, настоятель Прихода храма Святителя Николая Чудотворца г. Буда-Кошелево протоиерей Сергий Пешко, настоятель Прихода храма Рождества Пресвятой Богородицы г.п. Уваровичи иерей Вадим Грицков, директор Уваровичского центра детского творчества Ирина Зыблева, педагог основ православной культуры Уваровичской школы.

По итогам турнира дипломом I степени награждена команда «Феникс» (Узовская школа), диплома II степени удостоена команда «Созвездие надежд» (Уваровичская школа), диплома III степени — команды «Вербочки» (Неговская школа). Ребята получили и памятные подарки от благочиний Гомельской и Туровской епархий. Команды «Богом озаренные сердца» (Глазовская школа) и «Веселые теологи» (СШ №1 г. Буда-Кошелево) отмечаны дипломом участника и также памятными подарками.

После турнира для участников священнослужители Сергий Пешко и Вадим Грицков организовали сладкий стол.