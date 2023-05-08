Успей в последний вагон! Возможно он даст тебе возможность получить финансирование на реализацию твоей идеи | 8 мая последний день приема заявок на Конкурс молодежных инициатив.

Переходи по ссылке и читай условия участия.

Оформи заявку, приложи необходимые документы и отправь по почте заказным письмом с пометкой «Конкурс молодежных инициатив» с уведомлением (либо отнеси лично) по любому удобному адресу:

Брестская область: 224005, г.Брест, ул. Наганова, 10;

Витебская область: 210010, г.Витебск, ул.Правды,18 к. 40, а/я 35;

Гомельская область: 246050, г.Гомель, ул.Советская, 28;

Гродненская область: 230023, г.Гродно, ул. Лидская, 1;

Минская область: 220030, г.Минск, ул.К.Маркса, 40, к.36;

Могилевская область: 212030, г.Могилев, ул.Первомайская, 31;

г.Минск: 220029, г. Минск, ул. Киселева, 24.

Еще есть время реализовать свою идею!

Белорусский комитет молодежных организаций