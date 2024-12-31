Президент Беларуси Александр Лукашенко в канун Нового года посетил Минскую областную детскую клиническую больницу, сообщает БЕЛТА.

За последние годы детская областная больница была серьезно модернизирована. В 2020 году здесь обновили материально-техническую базу, и хирургическая служба в медучреждении получила значительное развитие. А в течение 2024 года была проведена модернизация отделения анестезиологии и реанимации, что позволило вывести оказание медицинской помощи на новый уровень.

«Ты все сделал здесь или еще что-то надо?» — поинтересовался по приезде Президент.

«Практически все», — доложил главный врач Минской областной детской клинической больницы Дмитрий Зайцев.

Председатель Минского облисполкома Александр Турчин уточнил, что в областной больнице для взрослого населения вскоре должны завершить хирургический комплекс. А пока часть взрослых обслуживаются на базе детской больницы.

«Главное, что здесь нет «грязных» болезней», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент поручил не затягивать строительство хирургического корпуса в областной больнице. Александр Турчин рассказал, что там уже ведутся внутренние работы. Как заверил председатель Минского облисполкома, строительство будет завершено к 9 мая 2026 года.

Главе государства доложили об организации работы по оказанию медицинской помощи детям в Минской области и перспективах развития областной больницы. По словам Дмитрия Зайцева, за год в учреждении проходят лечение около 22 тыс. пациентов, выполняется свыше 13 тыс. оперативных вмешательств.

«Какие проблемы сегодня волнуют коллектив?» — спросил Александр Лукашенко.

По словам главврача, самый актуальный вопрос для медперсонала — жилищный. Но его стараются своевременно решать.

«То есть есть бесквартирные?» — уточнил Президент.

«Есть. Но им планируется выделить арендное жилье. Строительство ведется», — сказал Дмитрий Зайцев.

«Хотят врачи хорошее жилье — пожалуйста, общежитие или квартиру, живите и работайте в Беларуси», — подчеркнул глава государства.

Александр Лукашенко также заметил, что в больнице высокий уровень оказания медицинской помощи. В этой связи он поинтересовался, оказывается ли здесь помощь жителям других регионов.
«Когда такая возможность есть — конечно. Помогают. Оказывают и специалистами помощь, и консультативная работа ведется, стационарная работа ведется», — ответил министр здравоохранения Александр Ходжаев.

«Мы создали здесь, можно сказать, самую передовую больницу и оснастили прилично. Поэтому обязательно должны помогать», — обратил внимание белорусский лидер.

Александр Лукашенко ознакомился с отделением анестезиологии и реанимации после капитального ремонта и модернизации, организацией работы педиатрического отделения для детей с кардиологической и ревматологической патологией.
Минская областная детская клиническая больница представляет собой многопрофильное лечебно-профилактическое учреждение, которое оказывает специализированную высокотехнологичную медицинскую помощь детскому населению и по отдельным специальностям (офтальмология, оториноларингология, челюстно-лицевая хирургия) взрослому населению Минской области, а также организационно-методическую и консультативную помощь организациям здравоохранения области.