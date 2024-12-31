За последние годы детская областная больница была серьезно модернизирована. В 2020 году здесь обновили материально-техническую базу, и хирургическая служба в медучреждении получила значительное развитие. А в течение 2024 года была проведена модернизация отделения анестезиологии и реанимации, что позволило вывести оказание медицинской помощи на новый уровень.

Председатель Минского облисполкома Александр Турчин уточнил, что в областной больнице для взрослого населения вскоре должны завершить хирургический комплекс. А пока часть взрослых обслуживаются на базе детской больницы.

«Ты все сделал здесь или еще что-то надо?» — поинтересовался по приезде Президент.

«Главное, что здесь нет «грязных» болезней», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент поручил не затягивать строительство хирургического корпуса в областной больнице. Александр Турчин рассказал, что там уже ведутся внутренние работы. Как заверил председатель Минского облисполкома, строительство будет завершено к 9 мая 2026 года.

Главе государства доложили об организации работы по оказанию медицинской помощи детям в Минской области и перспективах развития областной больницы. По словам Дмитрия Зайцева, за год в учреждении проходят лечение около 22 тыс. пациентов, выполняется свыше 13 тыс. оперативных вмешательств.