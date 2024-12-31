Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно, по югу с прояснениями. Преимущественно по северной части страны пройдут осадки (дождь, мокрый снег). На отдельных участках дорог может быть гололедица, ночью и утром местами прогнозируется слабый гололед. Ветер юго-западный 6-11 м/с, с порывами до 14 м/с. Ночью местами, утром и днем на большей части территории порывы могут достигать 15-20 м/с.

Температура воздуха минимальная ночью составит минус 2 — плюс 4 градуса, максимальная днем — 0 — плюс 6 градусов.

В четверг, 2 января, также на большей части территории ожидается усиление юго-западного, западного ветра порывами 15-20 м/с, ночью и утром местами 21-24 м/с.