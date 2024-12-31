Новогодние праздники — время отдыха, радости и встреч с близкими. Однако употребление алкоголя часто приводит к неприятным последствиям: похмелью, ухудшению здоровья и общему недомоганию. Врач психиатр-нарколог, заведующая отделением оказания платных услуг Минского областного клинического центра «Психиатрия-наркология» Татьяна Синявская рассказала в комментарии корреспонденту БЕЛТА о том, как провести праздники весело и оставаться здоровыми. Однако предупредила: если сформирована зависимость от алкоголя, лучше полностью отказаться от спиртных напитков, ведь любая доза алкоголя может привести к срыву.

Итак, чтобы быстро не опьянеть и избежать неприятных последствий, некоторые шаги можно предпринять еще до застолья. Во-первых, нужно планировать не застолье, а праздник. Хорошо, если новогодняя программа потребует активного участия. А после боя курантов, кстати, можно пройтись на свежем воздухе. И в целом важно больше двигаться и гулять. Физическая активность ускоряет метаболизм и помогает организму быстрее справиться с алкоголем.

Татьяна Синявская настоятельно рекомендует отдохнуть и выспаться перед новогодней ночью. Усталость провоцирует раздражительность, повышает тревожность, желание быстро расслабиться, в том числе с помощью употребления большого количества алкоголя.

Токсины хорошо выводит обычная вода. Также рекомендуется есть продукты, содержащие йод. Морская капуста, креветки, кальмары, фейхоа богаты йодом, который замедляет процесс всасывания алкоголя. Витамины В1 и В6 помогают ускорить метаболизм алкоголя. Замедлить всасывание алкоголя поможет богатая белками и жирами пища.

Перед застольем можно принять активированный уголь или другой сорбент, который связывает токсины и предотвращает быстрое опьянение.

Уже во время застолья не стоит смешивать разные виды алкоголя. Иначе это может привести к быстрому опьянению.

«Не пейте быстро. Делайте перерывы между бокалами, совсем не обязательно выпивать алкоголь до конца», — отметила Татьяна Синявская.

По ее словам, важно чередовать алкоголь с безалкогольными напитками. Это поможет замедлить процесс опьянения. Должно быть правилом сочетать алкоголь с большим количеством жидкости (на бокал вина или 50 г крепкого алкоголя — один стакан чистой воды). Это поможет избавиться от последствий алкогольной интоксикации. Нежелательны газированные напитки, которые ускоряют всасывание алкоголя.

«Если чувствуете, что пьянеете, возьмите паузу: проветрите помещение или выйдите на улицу подышать свежим воздухом. Полезна двигательная активность. Можно съесть яблоко, выпить воды или сока. Как вариант — выдавите немного сока лимона в воду и выпейте: витамин С участвует в связывании токсинов и ускоряет их выведение», — советует психиатр-нарколог.

В целом Татьяна Синявская обратила внимание на важность придерживаться норм безопасного употребления алкоголя. Для мужчин — это 3-4 стандартные дозы алкоголя, для женщин — 2-3 стандартные дозы за один прием с 2-3 днями трезвости в неделю. Она пояснила, что одна стандартная доза — это количество алкогольного напитка, содержащее 10 г 100% этанола. Это приблизительно одна рюмка (25 мл) водки, коньяка или виски; один бокал (75-100 мл) 10-12% вина; один небольшой (200-250 мл) бокал пива.

Кстати, врач не рекомендует покупать на праздничный стол детское шампанское. Имитация алкоголя, понижая порог родительского запрета, по сути, является пропагандой употребления.