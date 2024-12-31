Страховой стаж (стаж работы с уплатой страховых взносов в ФСЗН) с 2025 и в последующие годы составит 20 лет.

Наличие такого страхового стажа обязательно для назначения трудовой пенсии по возрасту и за выслугу лет. Женщины выходят на пенсию в возрасте 58 лет, мужчины — 63 лет.

За следующий год пенсии вырастут на 15%.

Всего на выплату пенсий в 2025 году планируется направить почти 26 млрд, что на 3,3 млрд. рублей больше, чем в 2024 году.

Женщинам, родившим четверых детей и воспитавшим их до 8-летнего возраста, страховой стаж для назначения пенсии по возрасту снижается с 10 лет до 5 лет, как это предусмотрено для женщин с пятью и более детьми.