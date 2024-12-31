«Дорогие жители Гомельщины, сердечно поздравляю вас с наступающими праздниками – Новым годом и Рождеством!

Новогодние традиции объединяют разные поколения, укрепляют семейные узы, дружбу и любовь друг к другу.

Уходящий год принес много хороших событий. Он был динамичным и плодотворным. Многое из того, что задумано, стало реальностью. Вместе мы укрепляли наш экономический потенциал, строили жильё и значимые объекты, радовались достижениям. Делали всё, чтобы любимая Гомельщина была процветающей.

Дорогие земляки! Пусть все созидательные начинания послужат фундаментом стабильности, мира и благополучия в будущем!

В канун праздников желаю, чтобы уют наполнял ваши дома, множился достаток в семьях, родные и близкие согревали теплом и любовью.

Жители региона смогут увидеть новогоднее видеопоздравление губернатора сегодня на телеканале «Беларусь-4» Гомель» в 21.00.

Гомельщина официально