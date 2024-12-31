С наступающим Новым годом, уважаемые жители Будакошелевщины!

Уходящий год был наполнен знаменательными событиями и позитивными переменами, радовал нас новыми достижениями и яркими победами. Во многом это стало возможным благодаря добросовестному труду и огромному вкладу в общее дело всех жителей нашего района.

Для каждого из нас это время не только подведения итогов, но и время надежд и планов на следующий год. Немало сделано, но впереди не менее ответственные задачи, новые цели и трудовые победы.

Пусть грядущий год будет плодотворным, насыщенным положительными эмоциями, приятными сюрпризами и добрыми делами, несет тепло и уют в каждый дом и семью. И пусть у вас, дорогие друзья, будет достаточно сил и энергии, чтобы с легкостью преодолевать любые препятствия.

Удачи вам, мудрости, терпения и, конечно, здоровья! С Новым 2025 годом!