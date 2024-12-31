Госэнергогазнадзор призывает граждан соблюдать элементарные правила электробезопасности при использовании праздничной иллюминации, чтобы избежать несчастных случаев. Об этом БЕЛТА сообщили в ведомстве.

Специалисты подчеркивают важность использования только сертифицированных изделий, соответствующих требованиям качества. Перед подключением гирлянд необходимо проверить их на предмет механических повреждений и убедиться, что они подходят по номинальному напряжению для сети. «Настоятельно рекомендуем использовать устройства защитного отключения (УЗО) при подключении иллюминации в сети 230В. Это поможет защитить линию питания и избежать возможных аварийных ситуаций», — отметили в Госэнергогазнадзоре.

Особое внимание следует уделить использованию гирлянд на улице. Для этого подходят только изделия, имеющие специальную защиту от влаги. Кроме того, в ведомстве предупреждают, что нельзя подвешивать праздничную иллюминацию на системы отопления, металлические трубопроводы или другие металлические конструкции, так как это может привести к пробою изоляции. «Важно помнить, что детям нельзя разрешать самостоятельно включать гирлянды. Также не оставляйте их без присмотра рядом с новогодней елкой и следите, чтобы они не прикасались к токоведущим частям иллюминации», — добавили в ведомстве.

Если во время работы гирлянды появляются искры, запах гари, сильный нагрев проводов или другие неисправности, гирлянду необходимо немедленно отключить от электросети. «Соблюдение простых правил безопасности позволит избежать трагедий и сделает праздники действительно радостными для всех», — резюмировали в Госэнергогазнадзоре.