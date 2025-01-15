В ходе рабочего визита на Будакошелевщину министру лесного хозяйства продемонстрировали, в каком темпе ведутся работы по наведению порядка после июльской природной стихии. Погодные условия, помощь сторонних лесозаготовительных организаций и коллег из лесхозов республики позволяет активно вести не только разработку ветровально-буреломных лесосек, заготовку и транспортировку древесины, но и заниматься подготовкой почвы к лесовосстановлению, соблюдая технологии.

Как отметил Александр Кулик, есть все необходимое для выполнения задачи по разработке ветровально-буреломных лесосек в срок. Набраны оптимальные темпы. «По заготовке у нас только по Гомельской области осталось 2 тыс. га. Мы вышли на среднесуточный объем 66 га. При таком темпе нам надо 30-35 дней – и задача завершить работы к 1 марта, поставленная Президентом, будет выполнена неукоснительно», – подчеркнул глава ведомства.

В Буда-Кошелевском районе на разных этапах устранения последствий урагана помогали представители 36 лесхозов страны. Министр подчеркнул, что отдельное внимание уделяется быту работников, их проживанию и питанию.

Подводя итоги, Александр Кулик поблагодарил работников опытного лесхоза и лесоводов Гомельщины в целом за то, что даже в январе они продолжают обработку почвы, оперативно выполняя большие объемы. На них следует равняться коллегам из других областей.