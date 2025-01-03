Президент Беларуси Александр Лукашенко 3 января на встрече с доверенными лицами прокомментировал призывы беглых голосовать против всех на выборах главы государства, передает корреспондент БЕЛТА.

«Конечно, наши беглые уже настропалили Запад. Вы и сами видите их политику: «Галасуем супраць усiх». Еще голосование не началось, может, кто-то снимется с этой дистанции и так далее, а уже «супраць усiх». Еще не услышали, о чем эти кандидаты будут говорить, нет — «супраць усiх». Но это их дело, их право заявлять. Из-за границы легко вякать. Надо приезжать сюда и участвовать в выборах. Как приехать — на этот вопрос уже несколько раз отвечали», — отметил Александр Лукашенко.

«Никакого издевательства, никаких политзаключенных у нас нет. Не собираюсь я там как Президент давить на кого-то. Это предвыборная кампания, это выборы — здесь люди должны решать все так, как они сочтут нужным. Уже потом, как я говорил, извините, избрали — давайте будем работать», — подчеркнул глава государства.