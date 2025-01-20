Беларусь и Россия обсуждают возможность подписания межгосударственной программы в области авиастроения до 2035 года. Об этом сообщил журналистам посол Беларуси в России Александр Рогожник, передает корреспондент БЕЛТА.

«Надеюсь, будет совместная межгосударственная программа в области авиастроения, которая будет затрагивать не только проект «Освей» (белорусско-российский 19-местный самолет местных воздушных линий. — Прим. БЕЛТА), но и программу развития авиастроения до 2035 года. Сегодня мы этот вопрос обсуждаем с Объединенной авиастроительной корпорацией совместно с Минпромторгом РФ», — сказал посол.

Говоря о текущем сотрудничестве в сфере авиастроения, он сообщил, что находятся в стадии заключения договоры с ОАО «Минский завод гражданской авиации №407» и ОАО «558-й авиационный ремонтный завод». «Мы сегодня обсуждаем, какую номенклатуру изделий взять на изготовление в нашей стране, с тем, чтобы дополнять друг друга. Это большой пласт авиакомпонентов, касающихся и механики, и аппаратной тематики», — добавил Александр Рогожник.