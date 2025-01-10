«Это законодательное нововведение обусловлено отсутствием мер по безопасности на участках, которые ранее образовывались на территории других государств, сокращением численности работников дипкорпуса. Мы не единственная страна, которая имеет такой опыт», — отметил Игорь Карпенко.

В 2020 году в голосовании на выборах Президента Республики Беларусь приняли участие лишь 0,3% (18 455 человек) граждан от общего количества избирателей по стране, включенных в список. На парламентских выборах в 2019 году этот процент составил 0,05 (3275 человек).

В Беларуси созданы условия для организации голосования граждан Республики Беларусь, постоянно проживающих за рубежом и состоящих на консульском учете. Проголосовать такие граждане смогут на одном из 6 участков, которые будут расположены в г. Минске и в 5 областных центрах. Адреса этих участков размещены на сайте ЦИК. (https://www.rec.gov.by/ru)

ЦИК Беларуси