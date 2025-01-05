Благотворительную акцию «В ожидании рождественских чудес» для детей из хосписов проводят в Беларуси, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный портал Белорусской православной церкви.

Организаторы акции, которая в нынешнем году проходит уже в девятый раз, стремятся подарить к Рождеству Христову радость и заботу тяжело болеющим детям из хосписов и домов ребенка с паллиативными палатами. К доброму делу могут присоединиться все желающие.

На Святках, с 7 по 19 января, волонтеры будут развозить подарки по всей стране. При желании дарители могут отправиться с организаторами или оказать автопомощь для доставки подарков в разные города Беларуси.

Акцию проводит добровольческое движение столичного прихода храма в честь иконы Божией Матери «Всецарица» при поддержке Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Белорусской православной церкви.