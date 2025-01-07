– Великий праздник Рождества – это день примирения, миролюбия, день прославления Христа. Ведь как говорил святитель Иоанн Златоуст: «Сегодня рождается Сущий, и Сущий становится тем, чем Он не был; будучи Богом, Он делается человеком, не переставая быть Богом».

Вся жизнь Спасителя – от рождения и до крестной смерти – была исполнена скорбей и различных преследований со стороны своих же собратьев. Но Он всех прощал и за всех молился, тем самым учил нас смирению и любви по отношению к ближним. Пусть Христос навсегда остается с нами и в радости и печали будет нам спутником по земному странствию.

Согласно библейским сказаниям, рождение Христа произошло в древнем городке Вифлееме. Об этом знаменательном событии возвестило появление на небе яркой звезды. Она же и осветила путь к пещере, которая стала первым пристанищем для явившегося в мир Спасителя. Поэтому на праздник принято зажигать свечи: их свет символизирует Божественное сияние радости Рождества Христова.

Этот светлый праздник проповедует такие высокие нравственные ценности, как человеколюбие, справедливость и милосердие, следование которым облагораживает людей, укрепляет общественные и семейные устои жизни.

Дорогие братья и сестры, пусть Рождественские дни наполнят Ваши сердца жизненной силой и духовной благодатью, принесут умиротворение в душах, жизнь в любви и правде. Будьте здоровы и счастливы! Спешите делать добро. Обратите внимание на тех людей, которые находятся рядом с нами и нуждаются в нашей помощи, чтобы каждого из них коснулась радость Рождества Христова.

Пусть наступивший 2025 год будет для всех годом благости Господней, удачным и плодотворным. Пусть мир и согласие неизменно царят на нашей родной земле.

С праздником!

С Рождеством Христовым!