«По первоначальной информации в списки избирателей включено 6 900 504 избирателя. Эта цифра может изменяться в связи с тем, что комиссии сейчас работают со списками избирателей. Вплоть до основного дня голосования граждане могут обращаться по вопросам включения либо исключения их из списков в участковые избирательные комиссии», — дополнила Елена Балдовская.