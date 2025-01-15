«Бюллетени по выборам Президента Республики Беларусь изготовлены Белорусским Домом печати по заказу Центральной избирательной комиссии. Их количество связано с численностью избирателей. Закон предусматривает возможность изготовления небольшого запаса бюллетеней на случай, если избиратели будут портить бюллетени. Изготовлено чуть более 7 млн бюллетеней», — отметила Елена Балдовская.
- Штраф до 15 базовых величин. В ЦИК рассказали, почему запрещена съемка заполненного бюллетеня
- В ЦИК рассказали, как защищены бюллетени для голосования на выборах Президента Беларуси
- Белорусский Дом печати начал отгрузку в регионы бюллетеней для голосования на выборах Президента Беларуси
- ЦИК: только один бюллетень для голосования может быть выдан взамен испорченного
Сегодня по разработанному графику начинается выдача бюллетеней в регионы. «Председатели областных и Минской городской комиссии получают в Центральной избирательной комиссии соответствующую доверенность, на основании которой типография осуществляет отгрузку соответствующей партии печатной продукции. При этом составляется соответствующий акт, который подписывается и лицом, которое получает бюллетени, и Центральной избирательной комиссией», — подчеркнула секретарь ЦИК.
Выборы Президента Беларуси назначены на 26 января 2025 года.